In Francia, il Grand Anglo-Français Tricolore è molto apprezzato come incrocio perfetto. Questo cane robusto, più francese che inglese, è capace di distinguersi, esprimendo in diversi modi le proprie origini di foxhound.

Considerato il più robusto tra i segugi, il Tricolore è apprezzato dai cacciatori da decenni, in parte per la forza, la resistenza e la robustezza derivate dagli antenati inglesi. Dal riconoscimento ufficiale, avvenuto nel 1978, la razza è stata regolarmente impiegata nella caccia.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)