Questi cani coraggiosi e potenti sono sviluppati per inseguire selvaggina di grandi dimensioni come cinghiali e caprioli. Muscolosi e dall'ossatura forte, i Grand Anglo-Français Blanc et Noir sono robusti come suggerisce la loro parentela con il Gascon Saintongeois.

La popolazione della razza è di 2.000 esemplari e ogni anno nascono circa 200 cuccioli. Sono utilizzati per la gestione di 20 o più branchi di caprioli o un branco di cervi. Sono cani socievoli che formano strette relazioni con gli umani e sono facili da gestire in branco.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)