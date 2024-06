Delle tre razze anglo-francesi, il Blanc et Orange è certamente quella meno conosciuta e meno diffusa. Morfologicamente, non ha nulla da invidiare ai suoi cugini, che differiscono in termini di colore e tipo.

Incrocio tra il Français Blanc et Orange e il Foxhound Inglese, il Grand Anglo-Français Blanc et Orange ha molto sangue britannico nelle vene. La testa corta di questi cani forti e potenti è più inglese che francese.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)