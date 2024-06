Griffone Belga

Questo cane intelligente e ben bilanciato è vigile, orgoglioso e robusto. È prettamente squadrato e ha una buona struttura ossea. Tuttavia è elegante e si muove con grazia. La sua espressione quasi umana cattura lo sguardo. Né timido né aggressivo, è molto vigile e molto attaccato al suo compagno umano.

All the three breeds (Griffon Bruxellois, Griffon Belge and Petit Brabançon are descended from a small rough-coated dog that went by the name Smousje, which had been found in the Brussels region for centuries. Questi piccoli cani venivano allevati per proteggere le carrozze e cacciare i roditori dalle scuderie. I due Griffoni hanno il pelo ruvido e colori diversi, mentre il Piccolo Brabantino ha il pelo corto.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)