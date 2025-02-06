CasaCaniRazzeLe razze di cani e le loro taglie: come trovare quella giusta

Trova la taglia di cane più idonea per te 

Quando si tratta di identificare il proprio cane ideale, la scelta della taglia più idonea è un fattore fondamentale.

Che tu stia pensando a un piccolissimo Pomerania, a un grande levriero afgano o ad un enorme alano, le dimensioni contano quando si parla di cani. Dalla salute generale all'aspettativa di vita, dai livelli di energia al temperamento, valutare la razza giusta è fondamentale per scegliere il proprio futuro compagno a quattro zampe.

Accogliere un cane nella propria vita porta una gioia incommensurabile, ma comporta anche grandi responsabilità. Ogni razza di cane è unica, ma le pratiche di cura comuni, tra cui l’esercizio fisico regolare, una corretta alimentazione e la stimolazione mentale, sono fondamentali per garantire il loro benessere.

Ricorda, la scelta del tuo cane è una strada a doppio senso, in cui le sue esigenze devono corrispondere alle tue e viceversa.

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Un cucciolo di welsh corgi Pembroke con un pastore tedesco in autunno

Prendere le misure del proprio futuro compagno

I cani vengono comunemente classificati in categorie di taglia in base alla loro altezza e al loro peso. Qui troverai una panoramica delle diverse razze di cani per taglia, nonché alcune delle caratteristiche, comprese considerazioni importanti sulla salute, che ti aiuteranno a identificare il tuo cane ideale.

 

Cosa si intende per "cane di taglia grande"?

Cosa rende il tuo cane un "cane di taglia grande"? Per cominciare, le sue dimensioni. Ci sono alcune regole generali che identificano le categorie delle razze.

Peso

In media, i cani di taglia grande pesano tra 25 kg e 44 kg, mentre le razze di cani giganti pesano oltre 45 kg

Nonostante le loro dimensioni, i cani di taglia grande possono rivelarsi compagni giocherelloni e affettuosi.

Sono spesso pazienti, tolleranti e gentili, il che li rende perfetti compagni di gioco per i bambini, anche se è opportuno sorvegliare qualsiasi cane in presenza di bambini piccoli.

Molti cani di taglia grande o gigante hanno livelli di energia elevati e richiedono un'attività fisica regolare e talvolta vigorosa. Possono essere ottimi compagni per il jogging e le escursioni. Assicurati solo di riuscire a stare al passo con loro!

A causa del loro peso e del carico intenso sulle articolazioni, le razze più grandi possono essere generalmente più soggette a problemi ortopedici come displasia e osteoartrite.

Una corretta alimentazione, esercizio fisico e opportune integrazioni sono importanti per mantenere la salute delle articolazioni nei cani più grandi.

Molti credono che le razze di cani grandi e giganti siano estremamente leali e protettive nei confronti dei loro proprietari e ottimi custodi della famiglia. Questo può essere assolutamente vero. Tuttavia, ogni cane ha il proprio carattere, indipendentemente dalla taglia o dalla razza, e questo include anche i cani di taglia grande poco propensi a fare la guardia.

 

Razze di cani di taglia grande in primo piano


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Labrador Retriever

Conosciuti per il loro comportamento amichevole, sono cani estroversi e socievoli che si trovano a proprio agio anche nelle famiglie attive o come cani da assistenza. Possono anche avere dimensioni analoghe alle razze di taglia media.

Labrador retreiver nel parco
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Dalmata

Cani energici, leali, attivi e con uno splendido mantello, sempre pronti all'avventura insieme ai loro padroni.

Cane dalmata all'aperto in estate
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Pastore Tedesco

Cani da lavoro coraggiosi e agili con un'espressione intelligente noti per la loro obbedienza, forza e agilità.

Pastore tedesco che gioca in autunno
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Golden Retriever

Esuberanti e vivaci con un temperamento gentile, tendono a essere una razza molto aperta, desiderosa di ricevere e ricambiare affetto. Possono essere anche di taglia più piccola e media.

Ritratto di un cane
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Greyhound

Graziosi, alti (anche se non massicci) con un carattere tranquillo, sono cani che non richiedono particolari cure oltre le loro esigenze di esercizio e che amano rilassarsi con i loro proprietari quando non sono impegnati a correre a tutta velocità.

Ritratto di whippet in un parco in una giornata estiva
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Rhodesian Ridgeback

Agili e vivaci, ma riservati ed equilibrati, i ridgeback possono essere ottimi cani di famiglia una volta addestrati, ma anche cani da guardia protettivi. Naturalmente, non bisogna mai lasciare incustodito il cane con un bambino piccolo.

rhodesian-ridgeback-dog

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Né troppo grande, né troppo piccolo: cani di taglia media

I cani di taglia media raggiungono un perfetto equilibrio che li rende abbastanza robusti per il gioco e abbastanza delicati per l'interazione. Amano le passeggiate regolari, il gioco e altre attività e possono essere rivelarsi dei perfetti cani di famiglia dopo un adeguato addestramento e socializzazione. Come con qualsiasi cane di altre dimensioni, è assolutamente necessario considerare il proprio stile di vita e le dimensioni della propria casa nella scelta di un potenziale nuovo membro canino della famiglia.

Peso

I cani di media taglia pesano, generalmente, tra 11 e 25 kg

I cani di taglia media hanno spesso una miscela equilibrata di tratti sia delle razze piccole che di quelle grandi.

Non sono compatti e delicati come le razze più piccole, né robusti e voluminosi come le razze più grandi.

Si adattano bene a vari ambienti e a case di diverse dimensioni.

Come tutti i cani, hanno bisogno di esercizio fisico regolare e di stimolazione mentale per mantenersi in salute e vivere bene.

 

Razze di cani di taglia media in primo piano


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Cocker Spaniel Inglese

Con un comportamento gentile e affettuoso, tendono ad andare d'accordo con i bambini se adeguatamente addestrati e abituati a socializzare, cosa che possono imparare rapidamente perché sono anche cani molto intelligenti.

Cucciolo di cocker spaniel inglese rosso seduto all'aperto accanto a un muro
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Border Collie

Noti per le loro eccezionali capacità di cane da pastore e per la loro predisposizione al lavoro, questi cani estremamente intelligenti danno il meglio di sé grazie alla stimolazione mentale e fisica, il che li rende ottimi compagni per le persone attive.

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Epagneul Breton

Sono cani vivaci e agili con un carattere gentile e amichevole. I Brittany Spaniel amano le attività all'aria aperta e saranno felici di unirsi a te per qualsiasi avventura.

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Barbone

Sono cani eleganti e intelligenti che possono essere di taglie diverse, dalla piccola alla grande. Sono molto addestrabili e sono noti anche per la loro natura amichevole e sofisticata. I barboncini possono diventare membri amorevoli di qualsiasi famiglia.

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Welsh Corgi

Sono cani di taglia media che possono essere anche di piccola taglia, con un carattere vivace. I corgi sono devoti al loro proprietario e amano partecipare alle attività con le loro famiglie.

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Cani di taglia piccola, personalità grandi

I cani di piccola taglia sono spesso degli ottimi animali da compagnia. Conosciuti per la loro natura affettuosa e amanti del contatto fisico, i cani di piccola taglia sono adatti alla vita urbana e possono trovarsi perfettamente a loro agio in appartamenti o case con spazio esterno limitato. Alcuni cani di piccola taglia, pur essendo minuscoli, compensano le loro dimensioni con un temperamento esuberante tipico dei cani più grandi.

Peso

In media, le razze extra small pesano meno di 4 kg mentre le razze piccole pesano tra 4 kg e 10 kg

I cani di piccola taglia possono godere in media di un'aspettativa di vita più lunga rispetto alle razze più grandi.

I cani più piccoli consumano generalmente minori quantità di cibo rispetto alle razze più grandi, consentendo una spesa inferiore per gli alimenti.

Rispetto alle razze più grandi, i cani di piccola taglia necessitano generalmente di meno esercizio fisico, il che li rende perfetti per gli individui o le famiglie con uno stile di vita meno attivo o con mobilità limitata.

I cani di piccola taglia possono adattarsi meglio al trasportino e possono essere portati con sé più facilmente durante le uscite, le gite o i viaggi.

 

Razze di cani di piccola taglia in primo piano


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Chihuahua a pelo lungo

Una delle razze di cani più piccole, nota per le sue dimensioni ridotte e la grande personalità. Sono spesso leali e sono ottimi compagni per individui o famiglie una volta addestrati. Tuttavia, potrebbero non essere adatti a case con bambini piccoli che possono inavvertitamente schiacciare o ferire questi esemplari mini.

Ritratto di chihuahua a pelo lungo, in piedi in un giardino
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Border Terrier

Piccoli ma pieni di carattere, i Border Terrier sono cani affettuosi ed energici. Sono impavidi e sono ottimi cani da guardia, sempre attenti a ciò che li circonda.

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Pomerania

Cani di piccola taglia vivaci e svegli con grandi personalità. I Pomerania sono sicuri di sé e intelligenti, imparano molto in fretta e sono deliziosi intrattenitori.

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West Highland White Terrier

Fiduciosi e vivaci, i West Highland white terrier, o westies, sono cani affettuosi e indipendenti. Amano esplorare l'ambiente che li circonda.

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Le dimensioni sono solo uno dei fattori

Da un piccolo bulldog francese a un grande old English sheepdog, ogni cane ha le sue caratteristiche individuali, quindi non bisogna concentrarsi esclusivamente sulla razza. Valuta l'opzione dell'adozione presso i rifugi locali o le associazioni di volontariato, aprendoti alla possibilità di trovare un cane che ha bisogno di una casa ma che potrebbe essere di una taglia o di una razza che non avevi considerato o di cui non eri a conoscenza. Anche molti cani di razza mista possono essere ottimi compagni.

Una ricerca adeguata, un'attenta considerazione e un po' di pazienza ti aiuteranno a trovare il cane perfetto per la tua famiglia, di qualunque razza o taglia.

Per ulteriori informazioni sulle taglie specifiche delle razze di cani, dai un'occhiata alla nostra tabella delle taglie e a quella del peso delle varie razze.

 

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