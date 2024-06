Il carattere socievole e affidabile fa del Segugio di Hamilton un ottimo compagno. È un animale ben proporzionato, che dà l'impressione di grande forza e vigore. Questo cane tonico non mostra segni di pesantezza.

Il Segugio di Hamilton è talvolta usato per cacciare lepri e volpi, sebbene non cacci in mute. In Svezia non viene mai utilizzato per cacciare i cervi.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)