Gli Harrier hanno un gran carattere e la loro natura fiduciosa li rende molto apprezzati come ottimi cacciatori, capaci di catturare qualsiasi specie di animali, dalle lepri alle volpi, grazie alla loro velocità e al loro olfatto affinato. Sono famosi per saper cacciare grandi prede, come cinghiali e caprioli, su terreni collinari.

Amichevoli e socievoli, questi cani vengono allevati per la caccia assieme ad altri cani, e per questo riescono ad ambientarsi facilmente in case in cui vi siano altri animali.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)