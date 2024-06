Lo Jämthund è un cane grande e possente. Nonostante questo, è calmo e socievole e rappresenta un compagno eccellente per i proprietari esperti.



Indipendente per natura, questo cane necessita di un proprietario che possa affermarsi come "alfa" della casa e insegnargli a gestire la propria forza e la propria natura protettiva.



Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)