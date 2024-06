Il Chin è noto per essere un cagnolino amabile e aggraziato. È affettuoso con il suo proprietario e non chiede di meglio che stare al suo fianco.

Nonostante le piccole dimensioni, questa razza ha una personalità turbolenta e molta energia. La sua intelligenza, unita alla grande adattabilità e all'amore per la propria famiglia umana, lo ha reso famoso in tutto il mondo come cane da compagnia.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)