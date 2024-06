Anche se piccolo, il Lhasa Apso è un cane assertivo che non si lascia intimidire. Grazie alla sua natura vigile, tende a manifestare prontamente la propria presenza agli intrusi.

Malgrado il suo nome, il Lhasa Apso è un vero terrier, in particolare per il suo atteggiamento curioso, fiducioso e socievole. Il termine terrier non compare nel suo nome per evitare di fare confusione con un'altra razza tibetana, il Tibetan Terrier.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)