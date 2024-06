Il Terranova è un cane socievole e di buon carattere. È in grado di far fronte a condizioni estreme e, grazie alla sua potenza, alla muscolosità e all'ottima coordinazione, può essere addestrato per diventare un ottimo cane d'acqua e da salvataggio. In effetti, è nell'acqua che il Terranova si sente davvero nel suo elemento. È un ottimo nuotatore, grazie a una coda robusta e larga alla base che funge da timone.

Ha il mantello di diversi colori, inclusi bianco e nero, nero e marrone..

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)