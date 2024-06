Come cane da caccia, il Norrbottenspets deve dimostrarsi attento e coraggioso, dando l'impressione di un cane vigile, attivo, amabile e sicuro di sé. Un Norrbottenspets non dovrebbe mai essere nervoso o timido.

Quando i prezzi delle pellicce calarono drasticamente dopo la seconda guerra mondiale, lo stesso accadde per l'interesse per il Norrbottenspets. La razza svanì e non se ne ebbero registrazioni per molti anni, per questo lo Swedish Kennel Club (SKK) la dichiarò estinta. Ma solo un decennio più tardi arrivò la notizia che alcuni esemplari conformi risultavano in uso come animali da compagnia e cani da guardia in piccole fattorie nell'entroterra del nord di Botnia. Grazie al grande impegno di pochi, questo anziano tipo di Spitz da caccia è stato salvato.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)