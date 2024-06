Cane Mastino di Maiorca

Anche se per natura pacifici, in alcune situazioni i Cani Mastini di Maiorca si distinguono per coraggio e impavidità. Sono socievoli con le persone, mostrando grande lealtà e affetto per il loro proprietario.

I Cani Mastini di Maiorca sono eccellenti cani da guardia e da difesa, fiduciosi e sicuri di sé se a riposo, con uno sguardo penetrante quando vigili.

