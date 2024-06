Nativi della Francia, i Poitevin sono apprezzati abbastanza da essere impiegati nella maggior parte dei gruppi di caccia. I Poitevin sono atleti per natura, dotati di possente muscolatura e grande abilità nella caccia al cinghiale, al cervo e al capriolo. Questi eccellenti cacciatori sono dei gran lavoratori. Felici sia su terra che in acqua, i Poitevin sono considerati da molti i segugi da branco più belli in assoluto.

I Poitevin sono tra i cani con maggiore predisposizione alla caccia di gruppo. L'allevamento ufficiale ebbe inizio nel 19° secolo, dai branchi che discendevano dal famoso King’s White.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)