Il Segugio Polacco è un cane potente con un olfatto straordinario e una grande perseveranza, molto apprezzato dai cacciatori polacchi. Gli esemplari di questa razza usano la loro voce profonda e melodica per tenersi in contatto durante la caccia. Questo eccezionale cacciatore è anche un ottimo cane per famiglie, facile da gestire, devoto alla famiglia e diffidente nei confronti degli estranei.

In passato, il Segugio Polacco era usato principalmente per cacciare lepri, volpi, caprioli, cinghiali e, durante la caccia alle anatre, per stanare le anatre selvatiche tra i giunchi. Oggi, poiché la caccia alle lepri con i cani è proibita nella maggior parte della Polonia, i Segugi Polacchi sono usati solo per la caccia ai cinghiali e alle volpi.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)