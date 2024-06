Cane d'Acqua Portoghese

I Cani d'Acqua Portoghesi sono cani robusti e intelligenti con pelo duro e riccio e una grande propensione al lavoro.

Straordinari nuotatori e tuffatori, i Cani d'Acqua Portoghesi sono famosi tra i pescatori, non solo in mare, ma anche come guardie per le loro barche e altre proprietà. A bordo seguono l'azione con attenzione, saltando e tuffandosi in profondità per recuperare i pesci che riescono a liberarsi dall'amo o dalla rete.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)