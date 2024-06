Il loro splendido mantello chic e corto, in particolare la versione invernale, presenta un "terribile" inconveniente: la perdita di pelo è sbalorditiva, specialmente durante il periodo della muta.



Per la maggior parte dell'anno, infatti, questa perdita è piuttosto leggera ed è facilmente gestibile con una spazzolatura regolare che consenta di rimuovere i peli in eccesso. Fortunatamente lo standard della razza non ne prevede il taglio. Detto questo, la muta degli Shiba Inu avviene due volte l'anno.



Esattamente come per molti altri cani, il taglio delle unghie potrebbe non essere una pratica molto amata dallo Shiba Inu. La toelettatura, eseguita da un professionista, potrebbe essere il momento ideale per farlo. Una strategia per rendere questa pratica la più piacevole possibile consiste nell'iniziare a manipolare le sue zampe già in tenera età. In questo modo, si abituerà a essere gestito da te e da altre persone!



Assicurati inoltre di favorire l'igiene orale del tuo Shiba Inu con un crocchetta dalla conformazione adattata, che incoraggi la masticazione, e con la spazzolatura quotidiana dei denti.