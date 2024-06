Levriero Arabo

Cacciatore per istinto, capace di uno sforzo prolungato, questo cane nordafricano allo stesso modo apprezza il comfort ovattato di una casa.

I Levrieri Arabi sono esistiti per secoli nel Maghreb e oggi il maggior numero di esemplari si trova in Marocco, Paese che ne detiene lo standard. Questi levrieri dal manto liscio sono cani molto grintosi, eleganti, non solo in termini di comportamento, ma anche per la loro muscolatura asciutta e per la finezza dei tessuti.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)