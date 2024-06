Segugio di Småland

Questa razza è robusta e versatile con un buon palato e viene principalmente impiegata per la caccia alle volpi e alle lepri. Veniva anche utilizzato per la caccia a piccole prede, ma mai per la caccia ai cervi.

La provincia di Småland era la patria di una grande varietà di cani nel 19° secolo. Alcuni di loro avevano origini tedesche, polacche e baltiche, essendo arrivati in Svezia con i soldati che ritornavano da una delle molte guerre che devastarono l'Europa nel 17° secolo. Questi cani da caccia furono incrociati con i cani da fattoria tipo Spitz e i segugi inglesi.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)