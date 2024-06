Si pensa che il Levriero Spagnolo, o Galgo, provenga dal Greyhound. Lo si può trovare in varietà a pelo ruvido, con pelo più duro che varia in lunghezza e tende a formare barba e baffi, così come sopracciglia e ciuffo sulla testa.

Sono cani seriosi e distaccati che spendono molta energia e mostrano grande vivacità nella caccia. Ciò nonostante, in famiglia sono miti e tranquilli e vanno d'accordo con i bambini e gli altri animali domestici.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)