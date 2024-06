Il Lapphund è un cane vivace, vigile, gentile e affettuoso, molto ricettivo e disposto a lavorare. Ma prima di tutto è noto come cane da compagnia amabile e fedele, mite con i bambini di tutte le età e generalmente in grado di adattarsi nelle case in cui si trovano altri animali domestici.

Questo cane altamente versatile si adatta bene all'addestramento per obedience e agility, alla guardia del bestiame, all'inseguimento di selvaggina e ad altre attività. Il Lapphund apprende rapidamente e non esaurisce facilmente la sua energia.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)