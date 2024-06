Il Västgötaspets è un cane da caccia noto per l'atteggiamento vigile e la grande energia. Questo cane piccolo e possente è dinamico e coraggioso. Nel suo paese d'origine è tenuto in grande considerazione in quanto tenace, fedele ed estremamente socievole, tutte caratteristiche che lo rendono un ottimo cane da famiglia.

Nonostante la bassa statura, è un cane molto energico ed è particolarmente adatto alle famiglie che dispongono di un giardino o hanno un accesso all'esterno.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)