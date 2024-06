Cane da Pastore di Tatra

Il Tatra è un cane da pastore e da guardia che, grazie all'atteggiamento solenne e al bell'aspetto, è anche molto apprezzato come animale da compagnia. Tali peculiarità vennero evidenziate nel primo standard, pubblicato nel 1938. Il folto mantello gli consente di affrontare condizioni climatiche estreme.

Il Tatra è un cane forte e compatto, in grado di contraddistinguersi per potenza e mobilità. A prima vista, questi animali forti ricordano un'altra grande razza bianca, il Kuvasz, tuttavia a un occhio attento non sfuggiranno le numerose caratteristiche che distinguono il pastore polacco dal grande bianco ungherese, ad esempio la sua testa imponente.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)