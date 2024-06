Questo cane robusto e attivo, noto per essere un ottimo saltatore, è un compagno molto fedele. Di taglia media, ha una cresta di pelo sulla schiena e muscoli ben sviluppati.

Il Thaï Ridgeback Dog è una razza antica presente in Thailandia e citata in documenti archeologici risalenti a circa 360 anni fa. È stata usata principalmente per la caccia nella parte orientale della Thailandia. Veniva usata anche per scortare i carri e come cane da guardia.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)