Vivace, allegro, giocherellone e con un temperamento distintivo, il Volpino Italiano tende ad affezionarsi molto al proprio ambiente domestico e alla famiglia.

Da sempre allevato in Italia, è stato apprezzato nei palazzi dei signori come nelle stamberghe dei quartieri popolari, specialmente come cane da guardia. Anche Michelangelo aveva una particolare predilezione per questo cane. Nel XVIII secolo venne utilizzato dai carrettieri in Toscana e nel Lazio perché sempre pronto ad abbaiare a ogni estraneo che si avvicinava.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)