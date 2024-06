​Prendersi cura del cane quando fa freddo

Prima che arrivi ufficialmente il freddo, è buona norma prendere qualche precauzione di carattere generale per garantire al tuo cane un inverno sano e sicuro. Inizia con una visita dal medico veterinario per un esame di preparazione all'inverno, verificando la presenza di eventuali problemi di salute preesistenti.

Che tu ci creda o no, anche una corretta toelettatura è importante per la salute del tuo cane durante i mesi invernali. La pelliccia pesante e arruffata non protegge adeguatamente la pelle sottostante del cane dalle temperature estreme. Se il tuo cane trascorre molto tempo fuori casa, controllagli regolarmente orecchie e zampe per individuare eventuali problemi da congelamento. Mantenere il pelo tra i cuscinetti ben tagliato durante l'inverno è importante per ridurre al minimo l'accumulo di ghiaccio tra le dita.

Attività fuori casa con clima freddo

Anche se, durante i mesi invernali, per noi umani il divano e un caldo piumone sono richiami più allettanti di una passeggiata fuori, è importante che il tuo cane mantenga una corretta routine di esercizio fisico per evitare l'aumento di peso e ridurre al minimo il rischio di diventare stressato, letargico e poco stimolato. I cuccioli, in particolare, se non riescono ad allenarsi correttamente e a sfogare la loro grande energia, possono lamentarsi, abbaiare eccessivamente, scavare, masticare, mordere o giocare in modo irruento.



Rendi più stimolante l'attività fuori casa sostituendo una breve corsa in cortile con una gita al parco o una corsa su un sentiero naturalistico. Anche scegliere un percorso a piedi diverso ravviva i sensi del tuo cane che viene esposto a stimoli visivi e odori nuovi. Puoi inventare nuove attività di gioco in cortile come creare un percorso a ostacoli o introdurre nuovi giocattoli. L'importante è mantenere il cane attivo durante i mesi freddi.