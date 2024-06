Reazioni allergiche cutanee del cane

I cani tendono ad avere una cute sensibile e possono perfino sviluppare allergie a particolari sostanze presenti nella loro dieta o nell'ambiente circostante. Prima di consultare un Medico Veterinario, tuttavia, è necessario comprendere i probabili sintomi di allergia nei cani.

Cosa si intende per allergia quando si parla di cani?

Un'allergia è una reazione innescata da un elemento specifico (interno o esterno al corpo), noto anche come allergene. Può essere specifica di un singolo cane o riguardare in modo generale la sua razza, la fascia d'età o la popolazione. La reazione è innescata dal sistema immunitario, che sovracompensa e risponde in modo anomalo a quello che dovrebbe essere un normale problema ambientale o interno.

Quali sono le allergie comuni del cane?

Tra la popolazione canina si verificano alcune reazioni allergiche comuni da tenere presenti. Una di queste riguarda i morsi delle pulci, ai quali la cute del tuo cane reagisce più drasticamente del normale. La stessa situazione può verificarsi anche con zanzare e altri parassiti. I cani possono manifestare anche allergie simili agli esseri umani e reagire a fattori ambientali come pollini o acari della polvere.

L'ipersensibilità dei cani a determinate sostanze presenti negli alimenti può quindi trasformarsi in un'allergia. Tra le sostanze allergizzanti figura l'istamina, reperibile in alcuni tipi di proteine, pomodori e spinaci, così come i nutrienti presenti in alcuni cereali. Alcuni dei nutrienti ai quali i cani si rivelano ipersensibili sono presenti in determinati alimenti per cani, che possono quindi causare reazioni allergiche su cute e corpo.

Quali sono i sintomi di un'allergia nel cane?

La prima cosa che noterai nel tuo cane è un cambiamento comportamentale. Un forte prurito lo indurrà a grattarsi molto più del normale in tutto il corpo o in una zona specifica. In seguito a un'osservazione accurata potresti scoprire che il tuo cane presenta gli stessi sintomi che assoceresti a un'allergia in un essere umano: la cute potrebbe risultare arrossata, pruriginosa, squamosa o secca.