Comprendere lo stato di salute delle vie urinarie del cane e la sua alimentazione

Quali cani sono a rischio di problemi alle vie urinarie?

Anche se tutti i cani possono potenzialmente sviluppare problemi alle vie urinarie, alcune razze e tipi sono più predisposti a queste problematiche. Le razze di taglia piccola possono essere maggiormente a rischio di formazione di alcuni tipi di calcoli, in parte perché bevono meno acqua, con produzione di urina più concentrata e urinano meno frequentemente rispetto ai cani di taglia più grande.

I Dalmata possono avere una mutazione genetica che colpisce il processo di trasformazione delle proteine nell'organismo, esponendoli a rischio di sviluppare calcoli a base di urati. Anche i Bulldog Inglesi e molte atre razze possono soffrire di questa mutazione. Analogamente, se un cane è in sovrappeso, è più probabile che sviluppi calcoli a basa di ossalato di calcio.

In che modo la nutrizione in un cane supporta la salute delle vie urinarie?

La nutrizione può svolgere un ruolo importante nel mantenimento di un apparato urinario in salute e nel contribuire a ridurre il rischio di sviluppare alcuni tipi di calcoli. Questo si ottiene in diversi modi, ad esempio regolando il pH urinario, limitando il numero di precursori dei calcoli introdotti con l'alimentazione e in alcuni casi incoraggiando la diluizione urinaria che aiuta a prevenirne la "sovrasaturazione", uno stato in cui i calcoli si formano in modo spontaneo.



In caso di calcoli, è bene sapere che alcuni di questi possono essere dissolti grazie a specifici alimenti e/o farmaci. Altri tipi di calcoli non possono essere dissolti e potrebbero dover essere rimossi, ad esempio, con interventi chirurgici, anche mininvasivi. Se il cane presenta un'infezione, dovrà essere trattato con degli antibiotici.



È importante che il cane abbia sempre acqua a disposizione per stimolarlo a bere. Un maggiore consumo di acqua aumenta la produzione di urina, aiutando a diminuire la concentrazione di minerali e ad aumentare la frequenza della minzione, con un "effetto lavaggio" delle vie urinarie ogni volta che sentirà l'esigenza di urinare. In alcuni casi il medico veterinario potrebbe consigliare di somministrare al cane un alimento per aiutare ad aumentare l'assunzione di acqua da parte dell'animale. È importante assicurarsi che il cane abbia sempre accesso ad acqua fresca e pulita e che abbia la possibilità di uscire ed urinare con una certa frequenza.

Se si notano cambiamenti del comportamento urinario nel cane, è bene portarlo dal medico veterinario, il quale potrà effettuare un checkup completo e aiutarvi a scegliere la giusta nutrizione che supporti la salute delle sue vie urinarie.