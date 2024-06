Se il tuo cane è in sovrappeso, può mettere a dura prova le sue articolazioni e il suo stato di salute generale. Gli alimenti Light Weight Care sono appositamente formulati per favorire il benessere del tuo cane, limitando l’aumento di peso, in modo che possa rimanere attivo, leggero e in forma.

Il contenuto adattato di proteine aiuta il mantenimento della massa muscolare.

La miscela ideale di fibre e il contenuto ridotto di grassi favoriscono rispettivamente il senso di sazietà e il mantenimento del peso ideale.