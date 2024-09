DETTAGLI PRODOTTO

L'impiego di latte come unica fonte proteica rende il ROYAL CANIN® BABYDOG MILK particolarmente digeribile e tollerabile. Il basso contenuto di lattosio e l'assenza di amido ne aumentano la digeribilità (la secrezione di amilasi nel cucciolo spesso non è sufficiente). Il ROYAL CANIN BABYDOG MILK ha una concentrazione di lattosio del 18,5% ed è quindi molto simile al latte materno. La struttura microgranulare di questo latte artificiale facilita la sua solubilizzazione, che avviene entro 5 secondi senza formazione di grumi. Questo latte speciale è dunque il perfetto sostituto del latte materno naturale, per l’alimentazione di cuccioli senza madre o come complemento alimentare di cuccioli da 1 a 4 settimane di vita. Il suo complesso di antiossidanti (vitamina E e C, luteina, taurina) e i mannano-oligosaccaridi stimolano il sistema immunitario del cucciolo, ancora non completamente sviluppato. Promessa di qualità ROYAL CANIN Tutti i prodotti ROYAL CANIN vengono sottoposti a un attento controllo di qualità, per garantire una qualità ottimale degli alimenti e soddisfare le esigenze nutrizionali e lo stile di vita del suo cucciolo. Con ROYAL CANIN BABYDOG MILK offre dunque al suo cucciolo un’alimentazione di alta qualità ed equilibrata.

Di più