DETTAGLI PRODOTTO

<p>Warum ein besonderes Futter für ausgewachsene Boxer? Boxer sind selbstbewusst, verspielt und intelligent. Sie gehören ausserdem zu den athletischsten Hunderassen. Da jede Rasse ihre ganz eigenen Bedürfnisse aufweist, sollte die Ernährung den jeweiligen einzigartigen Lebensstil unterstützen und seine optimale Gesundheit fördern. ROYAL CANIN© BOXER ADULT ist für Boxer ab dem 15. Monat geeignet und wurde speziell an die Bedürfnisse ausgewachsener Boxer angepasst. Der Tatendrang des Boxers ist allgemein bekannt – diese Rasse hält ihre Energiereserven nie zurück, wenn sie körperlich aktiv sind. Dies kann hohe Anforderungen für den Körper bedeuten. Daher benötigt der Boxer eine an seine intensive körperliche Aktivität angepasste Ernährung. Dank einer speziellen Zusammensetzung mit einem angepassten Proteingehalt und der Zugabe von L-Carnitin trägt ROYAL CANIN© BOXER ADULT zum Erhalt der Muskelmasse bei. Ausserdem unterstützen spezielle Nährstoffe wie Taurin, EPA & DHA die Herzfunktion dieser Hunderasse. Darüber hinaus enthält die Rezeptur einen Antioxidanzienkomplex, der bei der Neutralisierung freier Radikale hilft und die natürlichen Abwehrkräfte Ihres Hundes unterstützen kann. Die Kroketten des Trockenfutters sind so konzipiert, dass der Boxer die Krokette nicht nur leichter aufnehmen kann, sondern auch zum intensiven Kauen vor dem Schlucken angeregt wird.<br></p>

Di più