DETTAGLI PRODOTTO

La personalità dei cani di taglia grande è imponente almeno quanto la loro statura. Compagni leali, robusti e vivaci, non sono mai stanchi di giocare e amano fare lunghe passeggiate all’aperto. Questo significa però che necessitano di un’alimentazione su misura, in grado soddisfare i loro specifici fabbisogni nutrizionali. ROYAL CANIN® MAXI ADULT è una formula nutrizionale completa ed equilibrata, studiata appositamente per soddisfare le particolari esigenze dei cani di taglia grande e supportarne la salute in tutta l’età adulta. Questo alimento è adatto a cani di grossa taglia (tra i 26 e i 44 kg di peso) di oltre 15 mesi di età. I cani di taglia grande, avendo un intestino più lungo, possono mostrare una maggiore sensibilità dell’apparato digestivo rispetto alle razze più piccole. Questa crocchetta fornisce proteine altamente digeribili e un apporto equilibrato di fibre che favoriscono una digestione sana. Sia che lavorino o giochino, i cani di grossa taglia gravano con gran parte del peso sulle articolazioni. Questa formula specifica prevede una combinazione di minerali e nutrienti che favoriscono la salute di ossa e articolazioni. Studiati per soddisfare le speciali esigenze dei cani di taglia grande, questi alimenti contengono un mix di vitamine e nutrienti di alta qualità che favoriscono la massima assimilazione e la salute generale. Le crocchette di dimensione e forma specifiche sono adatte alla particolare struttura della mascella delle razze grandi e inducono l’animale a masticare gli alimenti correttamente. ROYAL CANIN® MAXI ADULT è disponibile anche in due versioni umide: paté e fettine in salsa. L’alimentazione mista con alimenti secchi e umidi porta varietà nella dieta del cane, rendendo i suoi pasti più interessanti e gradevoli. Le crocchette producono un effetto di spazzolatura meccanica che contribuisce a mantenere i denti sani mentre gli alimenti umidi favoriscono l’idratazione del cane e preservano la salute delle vie urinarie. Tutti i prodotti ROYAL CANIN® vengono sottoposti a un accurato controllo di qualità per garantire cibi altamente qualitativi e sono confezionati in atmosfera protetta per preservarne a lungo la freschezza e il potere nutrizionale. Il nostro team di scienziati crea formule studiate su misura per le esigenze nutrizionali specifiche del suo cane di taglia grande, usando nutrienti di alta qualità secondo criteri di sostenibilità.

Di più