Gesunde Gelenke erleichtern die Bewegung, und dies ist der Schlüssel zu einem aktiven Leben und einer besseren Gesundheit. Große und vor allem aktive Hunde können unter einer zusätzlichen Belastung der Gelenke leiden, was unangenehm werden und sie in ihrer Lebensfreude und Bewegung bremsen kann. ROYAL CANIN© Joint Care Maxi ist ein schmackhaftes Hundefutter, das über wichtige Nährstoffe verfügt, die den Schutz der Knochen und Gelenke unterstützen. So kann diese Spezialnahrung einen Beitrag dazu leisten, dass Ihr Hund beweglich bleibt, seine Freude an Übungen und Spielen behält und so seine allgemeine Gesundheit erhalten bleibt. Und auch Sie als Tierbesitzerin oder Tierbesitzer haben mehr Freude an einem gesünderen Tier! ROYAL CANIN© Joint Care Maxi ist für Hunde mit einem Gewicht zwischen 26 und 44 kg geeignet, die zu Gelenkproblemen neigen. Das Futter besteht aus kalorienreduzierten Inhaltsstoffen, sodass die Gelenke Ihres Hundes nicht noch durch zusätzliche Pfunde belastet werden. Heutzutage leiden viele Haustiere an Übergewicht, was zu einer größeren Belastung der Gelenke führt. Mit diesem Futter unterstützen Sie Ihren Hund dabei, ein ideales Gewicht zu halten. Kollagen, ein wichtiger Baustein des Gelenkknorpels, ist nur einer der Aktivnährstoffe in dieser Rezeptur, die sowohl die Struktur als auch den Stoffwechsel des Gelenkknorpels unterstützen können. Darüber hinaus haben wir auch besondere Antioxidantien zum Schutz der Knorpelzellen hinzugefügt. Bei den Kroketten von ROYAL CANIN© Joint Care Maxi wurde sorgsam darauf geachtet, dass sie perfekt an das Gebiss Ihres großen Hundes angepasst sind. Ihrem Hund wird der Verzehr der Kroketten sicherlich genau so große Freude bereiten wie uns die Herstellung! Nicht nur wir sind von unserem Produkt begeistert: Interne Studien von Royal Canin konnten zeigen, dass 97% der Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer nach nur 28 Tagen der Fütterung vom Ergebnis überzeugt waren. ROYAL CANIN© Joint Care Maxi ist somit nachgewiesenermaßen gut für die Gelenke Ihres Hundes.

