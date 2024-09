DETTAGLI PRODOTTO

Quando il suo cane entra nella terza età, necessita di un’alimentazione su misura che lo mantenga in buona salute durante l’invecchiamento. ROYAL CANIN® MEDIUM AGEING fettine in salsa è un alimento umido completo ed equilibrato dal punto di vista nutrizionale, studiato appositamente per soddisfare le particolari esigenze dei cani di taglia media e sostenerli durante la vecchiaia. Questo alimento è adatto a cani di taglia media (tra gli 11 e i 25 kg) di oltre 7 anni. I cani anziani hanno bisogno di un esercizio costante per un corretto mantenimento della muscolatura. Questo alimento, con il suo apporto di proteine di alta qualità, è studiato per favorire il mantenimento della massa muscolare del suo cane anziano. Lo stile di vita attivo del suo cane anziano può esporlo a fattori ambientali in grado di indebolirne il sistema immunitario. Questa formula contiene prebiotici e un mix di vitamine, tra cui vitamine C ed E, che contribuiscono a rafforzare le sue difese naturali. Questa speciale formula è arricchita con vitamine e nutrienti essenziali, come EPA e DHA, che aiutano i cani anziani a mantenersi sani e vitali durante la terza età. Indipendentemente dalla razza, il pelo è il fiore all’occhiello del suo cane. Arricchito con un mix di nutrienti, questo alimento mantiene la cute sana e il pelo del suo cane anziano lucido e bello. ROYAL CANIN® MEDIUM AGEING fettine in salsa è disponibile anche in versione secca: ROYAL CANIN® MEDIUM AGEING 10+. Poiché la capacità sensoriale del cane diminuisce con l’invecchiamento, è consigliabile l’alimentazione mista che contribuisce ad aumentare l’appetibilità degli alimenti. Le crocchette producono un effetto di spazzolatura meccanica che contribuisce a mantenere i denti sani mentre gli alimenti umidi favoriscono l’idratazione del cane e preservano la salute delle vie urinarie. Tutti i prodotti ROYAL CANIN® vengono sottoposti a un accurato controllo di qualità per garantire cibi altamente qualitativi e sono confezionati in atmosfera protetta per preservarne a lungo la freschezza e il potere nutrizionale. Il nostro team di scienziati crea formule studiate su misura per le esigenze nutrizionali specifiche del suo cane anziano, usando nutrienti di alta qualità secondo criteri di sostenibilità.

