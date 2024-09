DETTAGLI PRODOTTO

Quando invecchia, il cane spesso si impigrisce e necessita di nutrienti aggiuntivi per mantenersi sano. È importante quindi somministrargli un’alimentazione specifica che gli fornisca tutti i nutrienti necessari in questa fase della vita. ROYAL CANIN® MINI ADULT 8+ è una formula nutrizionale completa ed equilibrata, studiata appositamente per soddisfare le particolari esigenze dei cani adulti di oltre 8 anni e per sostenerli nell’ultima fase dell’età adulta. Questo alimento secco è adatto a cani di peso fino a 10 kg. I cani piccoli hanno un sacco di energia e necessitano di un’alimentazione adatta alla loro natura vivace e al loro stile di vita attivo che favorisca la salute delle ossa. Con il suo contenuto di calorie attentamente calibrato, questa crocchetta soddisfa le elevate esigenze energetiche del suo cane adulto e favorisce il mantenimento del peso forma. Contiene inoltre un mix di nutrienti che aiutano a mantenere le ossa sane e forti. Quando invecchia, il suo cane necessita di nutrienti specifici che contribuiscano a mantenerlo attivo e pieno di vita. Questa formula contiene un ricco mix di vitamine e nutrienti altamente digeribili che favoriscono la massima assimilazione e una buona vitalità. I cani piccoli possono essere piuttosto esigenti riguardo al cibo. Questi alimenti non solo contengono una selezione di aromi esclusivi per stimolarne l’appetito, ma sono anche adatti alle loro mascelle minuscole. Per far sì che anche i più difficili da accontentare ricevano i nutrienti essenziali di cui hanno bisogno. Tutti i prodotti ROYAL CANIN® vengono sottoposti a un accurato controllo di qualità per garantire cibi altamente qualitativi e sono confezionati in atmosfera protetta per preservarne a lungo la freschezza e il potere nutrizionale. Il nostro team di scienziati crea formule studiate su misura per le esigenze nutrizionali specifiche del suo cane adulto, usando nutrienti di alta qualità secondo criteri di sostenibilità.

