DETTAGLI PRODOTTO

"Le crocchette ROYAL CANIN® POMERANIAN ADULT sono appositamente dimensionate, modellate e strutturate per le piccole bocche dei cani nani, in modo da facilitare la presa e la masticazione da parte del cane. L'alimento ha un'elevata digeribilità, che può favorire una digestione ottimale e la consistenza delle feci. Masticare le crocchette può anche favorire l'igiene dentale. La ricetta contiene anche acidi grassi omega-3 e omega-6, che possono contribuire al mantenimento di pelle e pelo sani. La ricetta speciale con un contenuto di minerali adattato, arricchita con EPA e DHA, può sostenere ossa e articolazioni. ROYAL CANIN® POMERANIAN ADULT è disponibile come alimento secco/umido. Entrambe le tipologie possono essere meravigliosamente combinate tra loro. In questo modo, non solo si offre una varietà nella ciotola del cibo, ma si favorisce anche una dieta ottimale ed equilibrata per il vostro Spitz nano. Il cibo secco è molto nutriente e può contribuire all'igiene dentale. Il cibo umido ha un elevato contenuto di acqua e può quindi favorire la gestione del peso e delle vie urinarie. Tutti i prodotti ROYAL CANIN® sono sottoposti a un processo di controllo completo per garantire la migliore qualità. Ciò significa che con il cibo secco ROYAL CANIN® POMERANIAN ADULT fornirete al vostro cane una dieta equilibrata e di alta qualità."

Di più