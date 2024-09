DETTAGLI PRODOTTO

"Perché un alimento speciale per i cuccioli di Barboncino? Il Barboncino è una razza vivace e giocosa che si adatta bene a diverse situazioni. È anche estremamente intelligente e piacevole da addestrare. La crescita è una fase importante nella vita di un cucciolo. L'alimentazione giusta svolge un ruolo fondamentale, poiché fornisce al cucciolo i nutrienti di cui ha bisogno per uno sviluppo ottimale durante la fase di crescita. ROYAL CANIN POODLE PUPPY è stato sviluppato appositamente per i cuccioli di barboncino fino a 10 mesi di età. Grazie a un esclusivo complesso di antiossidanti (tra cui la vitamina E), questo alimento per cuccioli aiuta a sostenere le difese dell'organismo durante il graduale sviluppo. ROYAL CANIN POODLE PUPPY contiene inoltre una speciale combinazione di nutrienti con proteine di alta qualità (L.I.P.) appositamente selezionate per la loro elevata digeribilità. Grazie al suo contenuto adeguato di calcio e fosforo, questo alimento per cuccioli aiuta a sostenere le ossa e le articolazioni del cucciolo durante la crescita. Inoltre, i nutrienti selezionati contribuiscono a promuovere e mantenere il peso corporeo ideale del cucciolo. Il pelo fine del Barbone è lanoso e riccio. È morbido al tatto e cresce continuamente. Il contenuto proteico personalizzato di ROYAL CANIN POODLE PUPPY favorisce la crescita continua del pelo e quindi la qualità del mantello del barboncino. Le esclusive crocchette personalizzate di questo alimento specifico per la razza si adattano in modo particolare alle mascelle dei cuccioli di barboncino, in modo che il cucciolo possa prendere e masticare il cibo senza problemi. Tutti i prodotti ROYAL CANIN® sono sottoposti a un processo di controllo completo per garantire la migliore qualità. Questo significa che con ROYAL CANIN POODLE PUPPY potete offrire al vostro cane una dieta equilibrata e di alta qualità."

