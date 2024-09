DETTAGLI PRODOTTO

Perché un alimento specifico per la prima fase della crescita dei cuccioli di razze di taglia gigante? La crescita è un periodo fondamentale, di nuovi incontri, di scoperte e di grandi cambiamenti fisici, nella vita di un cane. Durante questa fase decisiva si sviluppano gradualmente le naturali difese immunitarie del cucciolo. Quindi un’alimentazione corretta è molto importante per rafforzarle. ROYAL CANIN© Giant Puppy è adatto a cuccioli di razze giganti che da adulti raggiungono un peso medio dai 45 kg in su, dai 2 agli 8 mesi. È scientificamente provato che, grazie a un complesso di nutrienti con vitamina E e C, aiuta la formazione delle naturali difese immunitarie dei cagnolini. I cuccioli di razze di taglia molto grande hanno una crescita di lunga durata, che si può dividere in due fasi. Perciò è importante fornirgli alimenti che contengano i nutrienti necessari a sostegno della sua prima fase di crescita intensa. ROYAL CANIN© Giant Puppy soddisfa le speciali esigenze nutrizionali del suo cucciolo di taglia molto grande dai 2 agli 8 mesi e contribuisce a evitare un eccessivo aumento di peso. Una combinazione di prebiotici (MOS) e proteine altamente digeribili favorisce l’equilibrio della flora intestinale e una digestione sana. Promessa di qualità ROYAL CANIN©: Tutti i prodotti ROYAL CANIN© vengono sottoposti a un attento controllo di qualità, per garantire una qualità ottimale degli alimenti e soddisfare le esigenze nutrizionali e lo stile di vita del suo cucciolo. Con ROYAL CANIN© Giant Puppy offre dunque al suo cucciolo un’alimentazione di alta qualità ed equilibrata.

