MEDIUM PUPPY - Bocconcini in salsa

"Perché un cibo speciale per i cuccioli di razze di taglia media? La crescita è un periodo fondamentale, di cambiamenti e scoperte e di sviluppo delle naturali difese immunitarie, nella vita del suo cucciolo. Ecco perché è necessario un alimento completo equilibrato per una salute ottimale. ROYAL CANIN Medium Puppy Alimento in salsa è adatto ai cuccioli fino a 12 mesi che da adulti raggiungono un peso massimo di 11-25 kg ed è stato studiato appositamente per le esigenze dei cuccioli di razze di taglia media. Lo svezzamento dal latte materno può rivelarsi difficile, soprattutto se gli alimenti non sono specifici per le esigenze del cucciolo. Per questo motivo ROYAL CANIN Medium Puppy in salsa contiene pezzetti di dimensioni e consistenza adatte ai denti da latte dei cuccioli di taglia media in crescita. Grazie a un complesso di nutrienti con vitamina E e C scientificamente testato, aiuta lo sviluppo delle naturali difese immunitarie dei cuccioli. Inoltre ROYAL CANIN Medium Puppy è arricchito con un acido grasso Omega 3 (DHA) scientificamente testato che supporta lo sviluppo cerebrale dei cuccioli e può agevolare il processo di apprendimento durante l’addestramento precoce. Per più varietà: ROYAL CANIN Medium Puppy è disponibile anche secco in appetitose crocchette. Per un’alimentazione mista con cibi secchi e umidi, segua semplicemente le nostre raccomandazioni. Il suo cane riceverà così la giusta razione di alimenti secchi e umidi. Promessa di qualità ROYAL CANIN Tutti i prodotti ROYAL CANIN vengono sottoposti a un attento controllo di qualità, per garantire una qualità ottimale degli alimenti e soddisfare le esigenze nutrizionali e lo stile di vita del suo cucciolo. Con ROYAL CANIN Medium Puppy in salsa offre dunque al suo cucciolo un’alimentazione di alta qualità ed equilibrata. "

