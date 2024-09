DETTAGLI PRODOTTO

<p>Perché un alimento specifico per i cuccioli di razze canine di piccola taglia? ROYAL CANIN Mini Puppy, studiato appositamente per le esigenze nutrizionali dei cuccioli, è adatto in particolare ai cuccioli dai 2 ai 10 mesi che in età adulta raggiungono un peso corporeo non superiore a 10 kg. Le crocchette sono piccole e facili da masticare, perfette per la bocca dei piccoli cagnolini. Sia l’aroma che il gusto degli alimenti sono ottimali, tanto da piacere anche ai cani più esigenti. Questi alimenti supportano sia la salute dei denti che la generale igiene dentale dei cuccioli. ROYAL CANIN Mini Puppy è studiato appositamente per le esigenze dei cuccioli di razze canine di piccola taglia. È scientificamente provato che, grazie a un complesso di nutrienti con vitamina E e C, aiuta la formazione delle naturali difese immunitarie dei cagnolini. Inoltre è arricchito con un acido grasso Omega 3 (DHA) scientificamente testato che supporta lo sviluppo cerebrale dei cuccioli e può agevolare il processo di apprendimento durante l’addestramento precoce. Una combinazione di prebiotici (MOS) e proteine altamente digeribili favorisce l’equilibrio della flora intestinale e una digestione sana. Più varietà per i cuccioli di razze di piccola taglia Per soddisfare le preferenze individuali di cani diversi, ROYAL CANIN Mini Puppy è disponibile anche in salsa. Promessa di qualità ROYAL CANIN Tutti i prodotti ROYAL CANIN vengono sottoposti a un attento controllo di qualità, per garantire una qualità ottimale degli alimenti e soddisfare le esigenze nutrizionali e lo stile di vita del suo cucciolo. Con ROYAL CANIN Mini Puppy offre dunque al suo cucciolo un’alimentazione di alta qualità ed equilibrata.<br></p>

