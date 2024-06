DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® X-SMALL PUPPY in salsa è stato appositamente sviluppato per soddisfare le esigenze nutrizionali dei cuccioli di taglia molto piccola. Questa formula è adatta a cuccioli di età compresa tra i 2 e i 10 mesi che raggiungono un peso finale di 4 kg. Questo alimento su misura contiene pezzi in salsa adatti per dimensioni, consistenza e sapore ai cuccioli di taglia extra piccola. È inoltre arricchito con un acido grasso omega-3 (DHA), che, come è stato scientificamente dimostrato, sostiene lo sviluppo cerebrale dei cuccioli e favorisce il processo di apprendimento durante i primi allenamenti. Grazie alla combinazione di prebiotici e proteine altamente digeribili, ROYAL CANIN® X-SMALL PUPPY contribuisce anche all'equilibrio ottimale del microbiota intestinale (flora intestinale), favorendo così una buona digestione. È scientificamente provato che ROYAL CANIN® X-SMALL PUPPY sostiene lo sviluppo delle difese del cucciolo grazie a un complesso di nutrienti con vitamine E e C. ROYAL CANIN® X-SMALL PUPPY in salsa offre al cucciolo un'esperienza sensoriale positiva, favorisce un'idratazione ottimale ed è perfetto da somministrare insieme al cibo secco ROYAL CANIN® X-SMALL PUPPY. Quando il cucciolo avrà 10 mesi, avrà bisogno di una dieta specifica per le sue esigenze nutrizionali di cane adulto. A questo punto è possibile passare a ROYAL CANIN® X-SMALL ADULT. Tutti i prodotti ROYAL CANIN® sono sottoposti a un processo di controllo completo per garantire la migliore qualità. Questo significa che con ROYAL CANIN® X-SMALL PUPPY in salsa potete offrire al vostro cane una dieta equilibrata e di alta qualità.

