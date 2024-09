DETTAGLI PRODOTTO

Il cibo umido ROYAL CANIN® SHIH TZU ADULT MOUSSE è stato appositamente sviluppato per soddisfare le esigenze nutrizionali di questa razza. La consistenza del cibo umido, con la sua consistenza morbida come una mousse, è studiata appositamente per aiutare il vostro Shih Tzu a prendere facilmente il cibo con la sua bocca piccola. La consistenza morbida e la ricetta gustosa possono contribuire a stimolare l'appetito. La formula è arricchita con acidi grassi omega-3, che favoriscono la salute della pelle e del mantello.b Inoltre, il cibo umido contiene un contenuto di minerali adeguato ed è arricchito con taurina, EPA e DHA, che possono contribuire al mantenimento di una sana funzione cardiaca. Un altro vantaggio è la porzionabilità delle pratiche buste salvafreschezza, che consente di avere un alimento umido sempre fresco e gustoso. Per favorire un'alimentazione ottimale del vostro Shih Tzu, è possibile combinare cibo secco e umido. Mentre il cibo secco è caratterizzato da un'elevata densità di nutrienti e può favorire l'igiene dentale grazie all'abrasione meccanica durante la masticazione, il cibo umido è caratterizzato da un elevato contenuto di umidità. Questo può favorire, tra l'altro, il tratto urinario e la gestione del peso. Inoltre, il cibo umido è particolarmente ben accettato da molti cani e rappresenta un gradito cambiamento rispetto al cibo secco. Tutti i prodotti ROYAL CANIN® sono sottoposti a un processo di controllo completo per garantire la migliore qualità. Ciò significa che con ROYAL CANIN® SHIH TZU ADULT MOUSSE fornirete al vostro cane una dieta equilibrata e di alta qualità.

