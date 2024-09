DETTAGLI PRODOTTO

"Perché un alimento speciale per i cuccioli di Shih Tzu? La crescita è una fase importante nella vita di un cucciolo. Per questo è importante fornire al cucciolo i nutrienti che contribuiscono a una salute ottimale fin dall'inizio. ROYAL CANIN SHIH TZU PUPPY è adatto ai cuccioli di Shih Tzu fino a 10 mesi di età ed è stato appositamente formulato per soddisfare le esigenze di questa razza. Questo alimento secco di alta qualità contiene tutti i nutrienti di cui i cuccioli di Shih Tzu hanno bisogno per una crescita sana. Durante la fase di crescita, il sistema immunitario del cucciolo si sviluppa gradualmente. ROYAL CANIN SHIH TZU PUPPY contiene un complesso antiossidante brevettato con vitamina E, che supporta le difese naturali del cucciolo di Shih Tzu. Inoltre, il cibo secco contiene una speciale combinazione di nutrienti e proteine di alta qualità che favoriscono la digestione e l'equilibrio della flora intestinale. Ciò contribuisce a una buona qualità delle feci. Il piccolo cane bianco ha un pelo molto folto e lungo. ROYAL CANIN SHIH TZU PUPPY supporta la salute del mantello con uno speciale complesso di nutrienti. Inoltre, l'esclusiva ricetta aiuta a rafforzare la funzione di barriera della pelle del cane, contribuendo così a mantenere una buona salute della pelle. Le crocchette ROYAL CANIN per cuccioli di Shih Tzu sono inoltre personalizzate. I cuccioli di Shih Tzu hanno denti da latte sensibili e una mascella brachicefala, quindi possono avere difficoltà ad afferrare e masticare il cibo. Per questo motivo, le crocchette ROYAL CANIN per cuccioli di Shih Tzu sono state appositamente sviluppate e personalizzate in base alla forma della mascella del cucciolo, per facilitarne la presa. La forma delle crocchette incoraggia inoltre la masticazione prima della deglutizione. Tutti i prodotti ROYAL CANIN® sono sottoposti a un processo di controllo completo per garantire la migliore qualità. Questo significa che con ROYAL CANIN SHIH TZU PUPPY potete offrire al vostro cane una dieta equilibrata e di alta qualità."

Di più