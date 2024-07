SPORTING LIFE ENERGY 4300

ENERGIA DUREVOLE

Contiene livelli equilibrati di carboidrati (28%) e acidi grassi (21%). I carboidrati possono essere convertiti in energia rapidamente, con l'inizio della prestazione, mentre gli acidi grassi vengono gradualmente scomposti nel corso della performance e in questo modo aiutano i cani sportivi e da lavoro a raggiungere le massime prestazioni di resistenza per lunghi periodi di intensa attività.