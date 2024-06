DETTAGLI PRODOTTO

Il suo cane di taglia piccolissima ha carattere e fascino, ma per mantenersi in salute necessita di un’alimentazione su misura. ROYAL CANIN® X-SMALL ADULT straccetti in salsa è un alimento umido completo ed equilibrato dal punto di vista nutrizionale, studiato appositamente per soddisfare le particolari esigenze dei cani di taglia piccolissima e sostenerli in tutta l’età adulta. Questo alimento secco è adatto a cani di taglia piccolissima (fino a 4 kg) di oltre 10 mesi. La formula ricca di nutrienti essenziali, tra cui EPA, DHA e vitamina C, sostiene il sistema immunitario e la salute generale del suo cane. In questa fase della vita, il suo cane di taglia piccolissima necessita di nutrienti specifici che contribuiscano a mantenerlo attivo e pieno di vita. Questa formula contiene nutrienti altamente digeribili per la massima assimilazione e una salute ottimale. Indipendentemente dalla razza, il pelo è il fiore all’occhiello del suo cane. Arricchita con un prezioso mix di nutrienti, questa formula mantiene la cute sana e il pelo del suo cane lucido e bello. ROYAL CANIN® X-SMALL ADULT straccetti in salsa è disponibile anche in versione secca: ROYAL CANIN® X-SMALL ADULT. L’alimentazione mista con alimenti secchi e umidi porta varietà nella dieta del cane e gratifica i sensi durante il pasto. Mentre le crocchette producono un effetto di spazzolatura meccanica e sono facili da conservare, gli alimenti umidi favoriscono l’idratazione del cane e mantengono in salute le vie urinarie. Tutti i prodotti ROYAL CANIN® vengono sottoposti a un accurato controllo di qualità per garantire cibi di ottima qualità e sono confezionati in atmosfera protetta per preservarne a lungo la freschezza e il potere nutrizionale. Il nostro team di scienziati crea formule studiate su misura per le esigenze nutrizionali specifiche del suo cane, usando nutrienti di alta qualità secondo criteri ecologici.

