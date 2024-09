DETTAGLI PRODOTTO

Il suo cane di taglia piccolissima ha carattere e fascino, ma per mantenersi in salute necessita di un’alimentazione su misura. ROYAL CANIN® X-SMALL ADULT è una formula nutrizionale completa ed equilibrata, studiata appositamente per soddisfare le particolari esigenze dei cani di taglia piccolissima e sostenerli in tutta l’età adulta. Questo alimento secco è adatto a cani di taglia piccolissima (fino a 4 kg) di oltre 10 mesi. La formula ricca di nutrienti essenziali, tra cui EPA, DHA e vitamina C, sostiene il sistema immunitario e la salute generale del suo cane. In questa fase della vita, il suo cane di taglia piccolissima necessita di nutrienti specifici che contribuiscano a mantenerlo attivo e pieno di vita. Questa formula contiene nutrienti altamente digeribili per la massima assimilazione e una salute ottimale. È noto che i cani di taglia piccolissima sono estremamente esigenti in fatto di alimentazione e hanno gusti particolari. Gli aromi esclusivi di questo alimento secco soddisfano anche gli appetiti più esigenti, garantendo l’apporto dei nutrienti essenziali. Abbiamo considerato anche le loro bocche minuscole e adattato le dimensioni della crocchetta per facilitarne l’assunzione e la masticazione. I cani di taglia piccolissima, che hanno molti denti nelle loro mascelle minuscole, sono soggetti a problemi dentali. La crocchetta produce un effetto di spazzolatura sui denti e, grazie all’inserimento di un agente chelante del calcio, questa formula riduce la quotidiana formazione del tartaro. ROYAL CANIN® X-SMALL ADULT è disponibile anche in versione umida: straccetti in salsa. L’alimentazione mista con alimenti secchi e umidi porta varietà nella dieta del cane e gratifica i sensi durante il pasto. Le crocchette si possono conservare a lungo evitando gli sprechi mentre gli alimenti umidi favoriscono l’idratazione del cane e mantengono in salute le vie urinarie. Tutti i prodotti ROYAL CANIN® vengono sottoposti a un accurato controllo di qualità per garantire costantemente cibi altamente qualitativi e sono confezionati in atmosfera protetta per preservarne a lungo la freschezza e il potere nutrizionale. Il nostro team di scienziati crea formule studiate su misura per le esigenze nutrizionali specifiche del suo cane, usando nutrienti di alta qualità secondo criteri di sostenibilità.

