LIGHT WEIGHT CARE X-SMALL

ROYAL CANIN® X-SMALL LIGHT WEIGHT CARE è un alimento completo appositamente sviluppato per cani inclini all'aumento di peso. Queste crocchette sono adatte a cani di taglia molto piccola, fino a 4 kg di peso. ROYAL CANIN® X-SMALL LIGHT WEIGHT CARE è arricchito con proteine di alta qualità digeribili e L-carnitina per aiutare il cane a mantenere un peso ideale. Questo alimento aiuta a soddisfare la fame del cane, mentre le fibre solubili e insolubili contenute lo aiutano a sentirsi sazio dopo il pasto. Nei test condotti nell'ambito di uno studio interno, ROYAL CANIN® X-SMALL LIGHT WEIGHT CARE ha aiutato il 69% dei cani in leggero sovrappeso a ritrovare un peso più sano in sole 8 settimane. Per soddisfare le preferenze alimentari di ogni cane, ROYAL CANIN® Light Weight Care è disponibile anche come cibo umido (mousse) in busta fresca. Se state pensando a un'alimentazione mista, controllate la tabella delle razioni riportata sulla confezione per assicurarvi di somministrare l'esatta quantità di cibo secco e umido per un benessere ottimale.

