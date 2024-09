DENTAL SMALL DOGS

Additivi

ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 29000 IU, Vitamin D3: 780 IU, Iron (3b103): 42 mg, Iodine (3b201, 3b202): 4.2 mg, Copper (3b405, 3b406): 13 mg, Manganese (3b502, 3b504): 55 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 142 mg, Selenium (3b801, 3b811, 3b812): 0.09 mg - Technological additives: Clinoptilolite of sedimentary origin: 5 g - Sensory additives: Tea extract (source of polyphenols): 700 mg - Preservatives - Antioxidants.