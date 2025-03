ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC + SATIETY secco è un alimento dietetico completo per cani indicato per la riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive e per la riduzione dell’eccesso di peso corporeo. Fonti di proteine idrolizzate e fonti selezionate di carboidrati. RACCOMANDAZIONI: si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso e prima di estendere il periodo di impiego. Per la riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive, utilizzare questo alimento da tre a otto settimane. Se i sintomi di intolleranza scompaiono, il mangime può essere impiegato inizialmente fino a un anno. Utilizzare fino al raggiungimento del peso corporeo prefissato e successivamente, se necessario, per mantenere il peso corporeo prefissato. Ai fini di un’efficiente perdita di peso o del mantenimento del peso ideale, non dovrebbe essere superato l’apporto energetico giornaliero raccomandato.