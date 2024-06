Scelta di un cucciolo

Se scegli di adottare un cucciolo, i posti in cui prenderne uno sono diversi. Ad esempio, puoi valutare se scegliere un canile o un allevatore di cani di razza. Tuttavia, se pensi di acquistare il tuo cane da un privato, assicurati di fare prima delle ricerche per avere la certezza che si tratti di un allevatore registrato e responsabile. Per ottenere il recapito di alcuni allevatori, puoi consultare la tua clinica veterinaria locale o contattare l'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI). È consigliabile evitare di acquistare cuccioli presso i negozi di animali.

Vantaggi legati alla scelta di un cucciolo

Se scegli un cucciolo di razza, sarà più semplice prevedere quali saranno la sua taglia e le sue caratteristiche fisiche in età adulta.

Acquistando un cucciolo da un allevatore, anziché adottarne uno presso un canile, potrai avere un'idea più precisa del suo background emotivo e fisico.

Se opti per un allevatore, avrai maggiori possibilità di conoscere l'intera storia clinica del cucciolo.

Il momento migliore per iniziare ad educare il tuo cane è quando è ancora giovane. Pertanto se scegli un cucciolo, puoi assumerti la piena responsabilità di educarlo come preferisci, senza dover correggere abitudini già ben radicate.

L'educazione di un cucciolo contribuisce notevolmente alla creazione di un legame con il suo proprietario.

Con tutta probabilità condividerai molti anni felici con il tuo cane.

Sfide legate alla scelta di un cucciolo

I cuccioli sono adorabili, ma sono anche estenuanti e grandi devastatori. Non sottovalutare il tempo e l'impegno di cui un cucciolo ha bisogno né il lavoro necessario alla sua educazione. Se inizi subito a lavorare con lui, il tuo cane sarà più felice e più facile da gestire nel lungo termine.

I cuccioli giovani imparano da ogni esperienza, che può essere un'ottima cosa, ma significa anche che dovrai prestare un'attenzione costante. Se lavori a tempo pieno o prevedi di doverlo lasciare a casa da solo per lunghi periodi, prendere un cucciolo potrebbe non essere la decisione migliore.

I cuccioli possono essere fantastici con i bambini, ma hanno anche bisogno di una gestione adeguata e coerente. È importante che i bambini capiscano che il cucciolo non è un giocattolo e che va trattato con rispetto affinché non sviluppi cattive abitudini.

Prima di acquistare un cucciolo

Controlla le abitudini di vita della cucciolata.

Scopri se i cuccioli hanno già iniziato a esplorare l'ambiente esterno.

Chiedi informazioni sul pedigree del cucciolo e osservalo mentre è insieme alla madre. I cuccioli non devono essere separati dalle madri prima delle otto settimane di età.

Controlla la loro storia clinica, verifica se sono stati vaccinati e dotati di microchip (richiedi il passaporto per gli animali da compagnia con certificato vaccinale e di impianto del microchip).

Chiedicse sono stati sottoposti a trattamenti antipulci o antiparassitari.

Chiedi quali misure sono state prese per favorire la socializzazione del cucciolo.

Accertati che l'allevatore ti stia prestando attenzione: un allevatore responsabile desidera trovare una casa appropriata per i propri cuccioli.

La tua esperienza come proprietario di un cane cambierà se scegli un cucciolo o un cane adulto. Entrambe le situazioni presentano pro e contro ma, in ogni caso, se ti prepari correttamente ed effettui ricerche approfondite, l'arrivo di un nuovo cane nella tua famiglia sarà un'esperienza gratificante e soddisfacente.